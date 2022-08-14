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Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip çıktı

İstanbul’da oturuşu ile dünyaca meşhur olan kediye Tokat’ta pencere önünde oturan “Tosbik” isimli kedi rakip oldu.

Çevre 14.08.2022, 12:19
Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip çıktı

İstanbul’da oturuşu ile dünyaca meşhur olan kediye Tokat’ta pencere önünde oturan “Tosbik” isimli kedi rakip oldu.

Tarihi Halit Sokak’ta bir evin giriş katında pencere kenarında oturarak dışarıyı izleyen kedi görenlerin dikkatini çekiyor. İlgi odağı olan kediyi yoldan geçenler sevmeden geçemiyor. İstanbul’da bir kaldırım taşında çekilmiş fotoğrafı ile fenomen haline gelen “Tombili” gibi “Tosbik” adlı kedi de oturuşu ile görenleri gülümsetiyor. Hayvansever Zeynep Yıldız, Tosbik ismini verdiği sokak kedisini 1 yıl önce sahiplendiğini söyledi. Kedisinin pencerede oturmayı çok sevdiğini belirten Yıldız, “Aşırı yaramazdır, dışarıyı gezip gelip pencere kenarında oturmayı sever. Yoldan gelip geçenlerin, turistlerin dikkatini çekiyor. Fotoğrafını çekenler oluyor. Ama kimseye kendini kolay kolay yaklaştırmıyor” dedi.

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