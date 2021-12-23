Otomobille dağa çıkmak isteyen gençlerin eğlencesi yarım kaldı

Kahramanmaraş’ta doğa tutkunu bir grup genç, eski model otomobille tırmandıkları karlı dağa çıkamadan yarı yoldan geri döndü.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinin yüksek kesimlerine düşen kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Karlı dağlara çıkmak isteyen bir grup genç, ilçeye bağlı Kuyucak mevkiine Tofaş marka 1992 model otomobille çıkmak istedi. Karlı bölgeye ulaşan üç genç, otomobilde kar lastiği ve zincir olmayınca zor anlar yaşadı. Bir müddet otomobili karda kullanmaya çalışsalar da başarılı olamayan geçler, kısa kar eğlencesinin arından geri dönüş yaptı.

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir genç, “Amacımız Kahramanmaraş’ın güzelliklerini görmek. Karlı yerleri çok seviyoruz. Eğlenmek için geldik, bir müddet aracımızı çıkaramadık. Herkese tavsiye ederiz ama aracınızda kar lastiği ya da zincir bulunması gerek” dedi.