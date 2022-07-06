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Otomobilin çarptığı yavru vaşak tedavi altına alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunarak milli parklar ekiplerine teslim edilen yavru vaşak tedavi altına alındı.

Çevre 06.07.2022, 19:03
Otomobilin çarptığı yavru vaşak tedavi altına alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunarak milli parklar ekiplerine teslim edilen yavru vaşak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Huğlu Mahallesi’nde bir aracın çarpması neticesinde yaralandığı belirlenen ve duyarlı bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı vaziyette bulunarak Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilen yavru vaşak, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisi süren yavru vaşağın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlaması sonrasında ise doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı belirtildi.

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