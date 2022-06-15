banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Otomobilin çarptığı karacanın yardımına avcılar koştu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan karacanın imdadına avcılar koştu.

Çevre 15.06.2022, 13:14
Otomobilin çarptığı karacanın yardımına avcılar koştu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan karacanın imdadına avcılar koştu.

Tokat’ın Erbaa ilçesi Karanlık Dere mevkiinde yaralı karacayı yoldan aracı ile geçen bir avcı fark etti. Erbaa Doğa Sporları Avcılar ve Atıcılar Derneği üyesi durumu dernek başkanı Yusuf Tanoba’ya bildirdi. Başkan Tanoba’nın ihbarı üzerine devreye jandarma ekipleri girdi. Yaralı karaca jandarma ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi. Bir aracın çarptığı karacanın sol ön bacağında kırık olduğu tespit edildi.

Yorumlar (0)
21°
açık