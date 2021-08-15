Otomobilin çarptığı karaca yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Alaplı Gümeli Geçmiş altı yolunda su içmek için ırmak kıyısına inen karacaya otomobil çarptı. Bir başka otomobil sürücüsü yol kenarında yaralı karacayı görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan karaca, tedavi altına alındı.