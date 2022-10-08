Otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı

Bolu’da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde otomobilin çarptığı karaca tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun önemli turizm merkezi Abant Tabiat Parkı’na seyir halinde olan A.İ.P.K.’nın kullandığı otomobil yolun karşısına geçen karacaya çarptı. Karacanın yaralandığını gören sürücü aracını yol kenarına park ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, karacayı alarak Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Yaralı karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.