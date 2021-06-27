Otel sahilindeki caretta yuvası taşındı

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’nde bir otelin sahilindeki caretta caretta yuvası, Kemer Belediyesi ekiplerince uzak bir alana taşındı.

Beldibi Mahallesi’nde bir otelin yetkilileri, 25 Haziran gecesi bir caretta carettanın otelin sahiline yumurtladığını gördü. Deniz kaplumbağasının sahil bandına yakın yere yumurtladığını gören otel yetkilileri, durumu Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekim Fevzi Uzun’a bildirdi. İhbarı alan Uzun, hızlı bir şekilde söz konusu alana gelerek yuvayı açtı. Uzun, yuvadaki 75 caretta caretta yumurtasını dikkatle ve özenle çıkararak, sahil bandından daha uzak bir alana açılan çukura koydu. Denize giren yerli ve yabancı misafirlerin yuvanın üzerine basmaması ve yumurtaların zarar görmemesi amacıyla taşınan caretta caretta yumurtalarından yaklaşık 45 gün sonra yavruların çıkış yapması bekleniyor.

Veteriner hekim Fevzi Uzun, caretta carettanın sahil bandında yakın bir yere yumurta bıraktığı ihbarı alınca hızla olay yerine geldiğini söyledi. İnsanların yuvaya zarar vermemesi için yuvayı uzak bir alana taşıdıklarını ifade eden Uzun, "Yumurtaları taşıdık ve 45 gün sonra yavruların çıkarak denizle buluşacağını tahmin ediyoruz. İnsanları caretta carettalar için daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.