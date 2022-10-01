Ot ve sazlıklarla kaplanan Tunca Nehri’nde temizlik çalışması başlatıldı

Edirne’de bir süredir bataklık görüntüsüne bürünen Tunca Nehri’nde DSİ Edirne 11’inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri temizlik çalışması başlattı.

Tarihi Tunca Köprüsü bölgesinde başlatılan çalışmayla nehir yatağındaki ot ve adacıkların temizlenmesi hedefleniyor.

Edirne’nin önemli su kaynaklarından birisi olan Tunca Nehri, mevsim yağışlarını almadığından dolayı debisi düşmüş, kuruma noktasına gelen nehrin yatağında kum adacıkları ve çöplerle kaplanmıştı.

Tarihi Tunca Köprüsü’nün görüntü kirliliğiyle karşı karşıya kaldığını belirten vatandaşlar, nehirde temizlik çalışması yapılmasını isteyerek duruma tepki göstermişti.

Vatandaşların talepleri sonrası harekete geçen ekipler, Tunca Nehri’nde otlarla kaplanan ve bataklık haline gelen kısımlarda temizlik çalışması başlattı.

Kuraklığın yanı sıra yanlış tarım sulamaları ile kurama noktasına gelen nehre vatandaşın tepki göstermesi üzerine DSİ Edirne 11’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması başlattı. DSİ’nin 2 iş makinesiyle başlattığı temizlik çalışmalarında önce nehir üzerindeki otların temizlenip bataklığa dönen dip kısmındaki çamurun temizlenip suya akış kazandırılacağı belirtildi. Bölgede başlatılan temizlik çalışması vatandaş tarafından sevinçle karşılandı.

Suakacağı İstasyonu’ndaki ölçümde su seviyesi saniyede 4 metreküpe kadar gerileyen Tunca Nehri’nde temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.