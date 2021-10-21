Osmanlı Çileği fideleri üreticilerle buluştu, coğrafi işaret aldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) tarafından Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği iş birliğiyle Osmanlı Çileği üreticilerine fide dağıtıldı. Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya, Osmanlı Çileği’nin tapusu niteliği taşıyan Coğrafi İşaret Belgesi’nin alındığını açıkladı.

ERDEMİR tarafından Karadeniz Ereğli’yle özdeşleşen ve üretimi giderek azalan Osmanlı Çileğini korumak amacıyla Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği iş birliğiyle yürütülen “Tarlalar Sürülsün, Gelenek Sürsün” projesi kapsamında üreticilere fide dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Erdemir Taş Bina Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Erdemir yöneticileri, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Günaydın ile dernek yöneticileri ve üreticiler katıldı.

Osmanlı Çileği coğrafi işaretle tescillendi

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, Osmanlı Çileği’nin Ereğli’ye dünyanın en güzel meyvesi dedikleri bir meyve olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Osmanlı Çileği Karadeniz Ereğli’mizin kıymetli bir kültürel değeri olma özelliği taşımaktadır. Bundan dolayı da Ereğli halkının ortak paydası niteliğindedir. Ereğli’de yüz yılı aşkın zamandan beri üretildiği tahmin edilen Osmanlı Çileği, elli altmış yıl, Ereğli ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştı. 1980’li yıllardan sonra üretim düşmeye başlamıştır. Kuvvetli aroması nedeniyle ünü ülke sınırlarını aşan Osmanlı çileği, 1990’lı yıllardan sonra yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalmıştır. Bu durumu gören dönemin mahalli yöneticileri, konuyu canlı tutmak ve çilek üreticilerini teşvik etmek amacıyla, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür Festivali adı altında çeşitli etkinlikler düzenlemeye başlamışlardır. Bu gün her ne kadar festivalin ismi değişmiş olsa da bu etkinlikler halen devam etmektedir. 2000’li yıllarda kurulan derneğimiz de Osmanlı Çileğinin yok olma konusunu ciddi şekilde ele alarak çalışmalara başlamıştır. Osmanlı Çileği’nin artırılması yönünde arayışların devam ettiği esnada, ilçemizde kurulu, ülkemizin gözbebeği ve bir dünya şirketi olan Erdemir’de bu konuya kayıtsız kalmayarak, sosyal sorumluluk bilinciyle destek olabileceklerini ifade etmişlerdir. Erdemir öteden beri bu konuda desteklerini esirgememiş ve 2016 yılında fiili olarak işin içine girerek, proje paydaşımız olmuştur. Bu güçlü desteğini tüm kararlılığı ve samimiyetiyle sürdürmektedir. Bu çalışmalar sürdürülürken, diğer yandan derneğimiz, uzun yıllardan beri bölgemizde üretilen ve adı Ereğli’mizle özdeşleşen Osmanlı Çileğini kapsamlı ve yoğun çalışmalar sonunda nihayet coğrafi işaret olarak tescil ettirmiştir. Bu tescil edilmiş ve yasal koruma altına alınmıştır. Bundan son derece onurlu ve sevinçliyiz. Ereğli’de ilk coğrafi işaretli ürün olarak da bu önemlidir. Bu ürünümüzün tescil belgesinin ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.”

İki-üç yıl önce Ereğli Belediyesi’nin de bir tescil işlemi gerçekleştirdiğini belirten Çetinkaya, “Ereğli Belediyesi, bizlerin de talebi ve isteğiyle Osmanlı çileği çeşit olarak tescil edildi. Osmanlı Çileği diye bir çilek tarım bakanlığının kayıtlarında yoktu. Önce belediyemizin o çalışması, buna bir kimlik edinilmesini sağladı. Bu da bizim müracaat ettiğimiz tescilde, Osmanlı Çileği’nin Ereğli’ye ait olduğunun belgesidir, tapusudur.”

Dernek Başkanı Çetinkaya, Coğrafi işaret alınması ile ilgili bilgiler vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin korunması, bilinen özellikte üretiminin sağlanması, coğrafi işarete konu olan yöredeki üreticilerin korumadan öncelikli olarak yararlanması, hepsinin ötesinde ülkenin milli ve kültürel değerinin korunmasıdır.

Oral: “Osmanlı Çileği varlığını sürdürecek”

Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, törende yaptığı konuşmada, şirket olarak 2016 yılında başladıkları bu yolculukta, Osmanlı çileğini geleceği aktarmayı düşündüklerini söyledi.

Oral, “Erdemir olarak biz ülkemiz ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına verdiğimiz katkının yanı sıra, yerel ve kültürel değerlerin korunması için bu projelere imza atıyoruz. Bugün dağıtacağımız bu fidelerle, üreticilerimizin özenli bakımlarıyla tüketiciyle buluşacağını ve Osmanlı Çileği’nin Ereğli’nin önemli bir değeri olarak varlığını sürdüreceğine inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, toplam dağıtımı yapılacak 3 bin fideye sembolik olarak hazırda bulunan üreticilere Osmanlı Çileği fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.