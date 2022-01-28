Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde kar temizleme çalışmaları sürüyor

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollarda biriken karların temizleme çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye merkezde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçeye bağlı köy ve yayla yolları da yoğun kar yağışından nasibini aldı. İl Özel İdaresi ekipleri köy ve yayla yollarında yol açma çalışmalarına devam ederken, Belediye ekipleri ilçe merkezinde bulunan ana arterlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bahçe ilçesinin girişinden Gaziantep’in Nurdağı ilçesi arasındaki D-400 karayolunda da karayolları ekipleri yol kenarlarında biriken karları temizlemeye devam ediyor.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu sıcaklıklarında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.