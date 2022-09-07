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Osmaniye’deki orman yangını büyümeden söndürüldü
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Çevre 07.09.2022, 21:06
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Düziçi ilçesi Sabun Çayı Karasu Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelale civarındaki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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