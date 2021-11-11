Osmaniye’de yanan ormanlık alanda fidanlar toprakla buluştu

Osmaniye merkeze bağlı Akyar köyünde çıkan orman yangınında küle dönen 15 hektarlık alanda ’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ programı kapsamında 3 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam eden törenin sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından fidan dikimi yapıldı. 15 Temmuz 2021 tarihinde merkeze bağlı Akyar köyü civarında yerleşkeye yakın noktada çıkan orman yangınında küle dönen 15 hektarlık alanda ’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ programı çerçevesinde fıstıkçamı, defne, keçiboynuzu, kızılçam ve servi olmak üzere toplamada 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Dikilen bir ağacın dahi nefes olduğunu belirten Vali Erdinç Yılmaz, “Artık biz şunu çok iyi biliyoruz ki bir ağaç nefes olmakta ve bizlerin daha rahat daha kaliteli yaşayabilmesi için hepimizin bildiği bir şeydir. Bunu da yapmak için bugün bizler için önemli bir fırsat sunulmaktadır. Biliyorsunuz 2019 yılından itibaren 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. 2019 yılından bu yana ülkemizin 81 vilayetinde ağaçlandırma günü kutlanmakta ve ağaçlar dikilmektedir. Bu yaz döneminde ciğerlerimiz yandı. Ülkemizin birçok ilinde ormanlarımız yandı. Bu iler arasında Osmaniye’mizde bulunuyor. Biz inşallah en kısa sürede yanan bütün alanlarımızı ağaçla buluşturacağız” diye konuştu.