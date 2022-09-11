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Osmaniye’de parlaklığıyla mest eden dolunay gökyüzünü süsledi
Osmaniye semalarında geceyi aydınlatan dolunay parlaklığıyla gökyüzünü süsledi.
Çevre 11.09.2022, 00:31
Osmaniye semalarında geceyi aydınlatan dolunay parlaklığıyla gökyüzünü süsledi.
Osmaniye semalarında izleyenlere görsel şölen sunan dolunay, parlaklığıyla geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünde saçtığı parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Gökyüzünü süsleyen dolunay, kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.
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|4
|3
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|3
|2
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|5
|1
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|1
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|4
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|P
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|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|12
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|6
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|7
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|7
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|6
|6
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
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|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Celta Vigo
|5
|7
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|4
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|5
|4
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|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
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|1
|19. Getafe
|4
|1
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|5
|0
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