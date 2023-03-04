Osmaniye’de ormanlık alanda yangın çıktı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kızyusuflu köyünde dere yatağındaki orman alanda saat 15.00 gibi yangın çıktı. Köylülerin yangını Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye yangın ekibi gönderildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelip yangına müdahale etti. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.