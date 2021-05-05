Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çamlık alanda çıkan orman yangınına arazi şartlarından dolayı helikopterle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi Yeni Farsak köyü Karadilik mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Havanın da rüzgârlı olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye hareket eden yangın söndürme ekipleri alana ulaştıklarında arazinin engebeli olması dolayısıyla yangına müdahalede güçlük yaşadı. Arazi şartlarının kötü olması dolayısıyla yangına helikopterle müdahale ediliyor. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve arazöz yönlendirildiği öğrenildi.