Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin yerleşim yerine sıçraması engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Merkez Bahçe köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Vadi içerisinde gerçekleşen yangın, rüzgâr nedeniyle zaman zaman şiddetini arttırırken ekipler, alevlerin yerleşim yerine sıçramasının önüne geçti.