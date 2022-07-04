Osmaniye’de köylülerin bulduğu yaralı yavru karaca tedaviye alındı

Osmaniye merkeze bağlı Oruçgazi köyünde köylüler tarafından bulunan yavru karaca Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Oruçgazi köyünde badem bahçesinde havlayan köpeğe bakmak isteyen köylüler yavru karaca gördü. 112 Acil Komuta Merkezi’ne durumun bildirilmesi üzerine adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Av Koruma ekipleri sevk edildi. Yavru karacayı ekiplere teslim eden köylüler, karacanın köpeklerden kaçarak kendisini korumak için de badem bahçesine girdiğini, korkudan çit tellerine değerek yaralanmış olabileceğini söylediler. Ekipler tarafından vakit kaybedilmeden DKMP’ye getirilen karaca Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde tedaviye alındı. İlk belirlemelere göre karacanın boynundan ve ayağından hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yapılan tedavinin ardından yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde gözlem altına alındı.

Karaca, sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.