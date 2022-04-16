Osmaniye’de heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelandan dolayı kapanan Akdere Farsak köy yolu ulaşıma açıldı.

Düziçi ilçesinde yaklaşık 45 gün önce aşırı yağışlar nedeniyle Akdere Farsak grup yolu Göllüler Mahallesi Sabun Çayı iniş noktasında oluşan heyelan dolayısıyla yola düşen kayalar köy yolunu kapatmıştı. Kapanan yolun açılması için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yağışlar sebebiyle oluşabilecek heyelan riskine karşı yolu bir süreliğine trafiğe kapatmıştı. Tedbir amaçlı kapatılan yol yaklaşık 45 gün sonra İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Yolun trafiğe açılmasıyla vatandaşların rahatladığını ifade eden köylüler, “Heyelandan dolayı yaklaşık 50 gündür kapalı olan yolumuz faaliyete geçmiştir. Karşı köylerde yaşayan vatandaşlar zor durumdaydı. Yolun açılması köylüleri rahatlattı. Şuan yolumuz açık durumda. Emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz” dediler.

Öte yandan, heyelandan dolayı kapanan Akdere Farsak köy yolunun uzun zamandır kapalı kalmasına vatandaşlar tepki göstererek yolun trafiğe açılmasını istemişlerdi.