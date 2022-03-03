banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
İlker Başbuğ hakim karşısında!
İlker Başbuğ hakim karşısında!

Osmaniye’de Güney Kore-Türkiye Dostluk Ormanı kuruldu

Kore halkının bağışladığı fidanlar için oluşturulan Türk-Kore Dostluk Ormanları’nın sonuncusu Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Karatepe köyünde kuruldu. Fidan dikim törenine katılan Güney Kore’nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee protokol üyeleriyle birlikte ilk fidanı toprakla buluşturdu.

Çevre 03.03.2022, 14:16
Osmaniye’de Güney Kore-Türkiye Dostluk Ormanı kuruldu

Kore halkının bağışladığı fidanlar için oluşturulan Türk-Kore Dostluk Ormanları’nın sonuncusu Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Karatepe köyünde kuruldu. Fidan dikim törenine katılan Güney Kore’nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee protokol üyeleriyle birlikte ilk fidanı toprakla buluşturdu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ülke genelinde etkili orman yangınlarında Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde bulunan ormanlık alanlarda yanarak küle dönmüştü. Orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından başlatılan “Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin” kampanyası kapsamında Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. Türk-Kore Dostluk Ormanlarının sonuncusu Karatepe köyünde kurulurken toplamda 10 bin fidan dikileceği öğrenildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, “Geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlayıp 17 gün süren ve hepimizi derinden üzen Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları yaşadık. Yanan ormanlık alanların tekrardan yeşertilmesine katkıda bulunmak amacıyla ÇEKUD olarak başlatılan “Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin” sloganıyla kampanyası başlattık. On binlerce vatandaşımız duyarlılık göstererek fidan bağışında bulundu” diye konuştu.

“150 binden fazla fidan bağışlandı”

Bağışlanan fidanlarla iki ülke arasındaki dostluğun derin ve özel odluğuna değinen Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, “Yağmurlu ve rüzgarlı havada vakit ayırıp etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce geçen yaz döneminde Osmaniye’de meydana gelen büyük orman yangınlarında zarar görenlere Kore Cumhuriyeti adına en derin geçmiş osun dileklerimi sunuyorum. Özellikle Osmaniye’de birkaç konut ve tarım yerinin zarar gördüğünü duydum. Umarım kısa sürede yaraları sarılmıştır. Hepinizin bildiği gibi Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye’deki orman yangınlarından haberdar olan Kore halkı fidan bağışlama kampanyası başlattı. Toplam 150 binden fazla fidan bağışlandı. Kore halkının kendi arasında yapmış olduğu bu bağış kampanyası ile iki ülke arasındaki dostluğun ne kadar derin ve özel olduğunu gösteriyor. Kore halkının bağışlandığı fidanlarla Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla’dan sonra bugün Osmaniye’de son Kore-Türkiye Dostluk Ormanı etkinliği düzenledik. Türkiye son zamanlarda doğal çevrelerin korunması ve yeşil alanlarla ilgili faaliyetleri arttırmaktadır” dedi.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır tarafından Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee’ye kilim hediye edilmesiyle tören sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18