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Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye’de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.

Çevre 24.06.2022, 19:11
Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye’de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye’de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak kent genelinde etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle su birikintileri oluşmaya başladı.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılmıştı.

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