Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece arasında azaldığı Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının gündüzleri mevsim normallerinde geceleri ise 1 ila 3 derece arasında azaldığı Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili olurken, sağanakla birlikte soğuk hava da etkisini gösterdi. Orta şiddetli rüzgarında etkili olduğu bölgede çakan şimşeklerde geceyi aydınlattı.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, en düşük hava sıcaklığını 15 derece en yüksek hava sıcaklığının da 26 derece olacağı Osmaniye’de rüzgarın güney ve batı yönlerden orta şiddette esecek.