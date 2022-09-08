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Osmaniye’de geceyi aydınlatan “şişkin ay” güzelliği
Osmaniye semalarında geceyi aydınlatan şişkin ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
Çevre 08.09.2022, 00:21
Osmaniye semalarında geceyi aydınlatan şişkin ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
Ayın evleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay Osmaniye semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzündeki parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Şişkin ay güzelliğiyle gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.
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