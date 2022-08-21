banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak

Osmaniye’de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam ortamına salındı.

Çevre 21.08.2022, 09:01
Osmaniye’de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam ortamına salındı.

Kadirli ilçesi Alibeyli köyünde bir eve giren yılanı aile fertleri fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine adrese Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemini alan ekipler, yılanın olduğu yeri belirledi. Yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan ekipler tarafından yakalandı. Torbaya koyulan yılan yerleşim yerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu