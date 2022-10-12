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Osmaniye'de artçı depremler
Osmaniye ili Düziçi ilçesinde dün saat 18.48’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, bu depremin ardından ilçede 20 artçı depremin olduğunu duyurdu.
Çevre 12.10.2022, 12:27 12.10.2022, 12:30
20 artçı deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, "11 Ekim tarihinde Osmaniye İli Düziçi ilçesinde meydana gelen Mw 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra bugün saat 09:50 itibarıyla büyüklükleri 1.0 ile 2.9 arasında değişen 20 adet artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.