Osmaniye'de artçı depremler

20 artçı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, "11 Ekim tarihinde Osmaniye İli Düziçi ilçesinde meydana gelen Mw 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra bugün saat 09:50 itibarıyla büyüklükleri 1.0 ile 2.9 arasında değişen 20 adet artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.