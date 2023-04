Osmangazi Belediyesi’nden 15 bin metrekare üzerine konteyner mahallesi

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından harekete geçen Bursa Osmangazi Belediyesi, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde büyük mücadele sergiliyor. Osmangazi Belediyesi, depremden en çok etkilenen ilçelerden olan İslahiye’de konteyner kent kuruyor. 15 bin metrekare alan üzerine kurulan konteyner kente 100 hane yerleşecek.

Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 şehirde yıkımlara neden olan depremlerin yaralarını sarabilmek adına büyük mücadele sergiliyor.

Arama kurtarma ekibinin yanı sıra araçlarının büyük bölümünü ve birçok personelini depremden etkilenen illere gönderen Osmangazi Belediyesi, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere çöp kamyonları ve temizlik araçlarını da deprem bölgesine yolladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şuanda yoğunlaşmış oldukları bölgelerin İslahiye, Antakya ve Samandağ olduğunu belirterek, İslahiye’de 15 bin metrekare alan üzerine konteyner’den mahalle kurduklarını söyledi. Dündar, yapacakları konteynerlere 100 hanenin yerleşeceğini ifade etti.

“İlk andan itibaren harekete geçtik”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Asrın felaketini yaşadık 11 il bunu yaşadı. 11 il ile birlikte tüm Türkiye ve tüm insanlık yaşadı. Dünya tarihinde böyle bir depremin görülmediği söyleniyor. Burada, bu bölgeyi gezdiğimizde de bunu görüyoruz. Depremin olduğu sabah bizim ekip arkadaşlarımız sabah 8 itibariyle 38 kişilik bir grup arama kurtarma ekibi olarak bölgeye geldiler. Farklı şehirlerde AFAD’ın yönlendirmesiyle farklı bölgelerde 440’ın üzerinde arkadaşımız 100’ün üzerinde araçlarımızla burada görev yaptı. Bizi şuanda yoğunlaşmış olduğumuz bölgeler İslahiye, Antakya ve Samandağ ilçeleridir. İslahiye ve Antakya’da günlük 4 bin kişiye sıcak yemek ikramımız var. Samandağ’da ise ilaç ve temizlik faaliyetlerimiz var” dedi.

“100 hanelik bir mahalle kuruyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar konteyner kent kurduklarını belirterek, “Yine Gaziantep’te İslahiye’de temizlik, aşevi ve bununla birlikte çok önemli bir proje burada bizden istenilen 15 bin metrekare alan üzerine bir mahalle kuruyoruz. 100 hanelik bir mahalle kuruyoruz. Bu mahalle içerisinde cami, okul, oyun parkı, millet kıraathanesi ve 6 bilgisayarında içerisinde olan bir bilgisayar sınıfı oluşturuyoruz. Bununla birlikte alt yapı çalışmaları trafo, kanalizasyon, pis su temiz su giderlerinin hepsinin belediyemiz tarafından yapılıyor. Bu mahallemizde wifi uydu antenleri her şey mevcut, bununla birlikte burayı bayramdan sonra teslim etmeyi planlıyoruz. İçerisine girdiğimizde lavabo, mutfak, salon, banyosu, tuvaleti ve bunun yanında buzdolabı, çamaşır makinası ve koltukları olan hazır oturmaya ayarlanmış bir daire içerisinde buradaki insanlarımızı karşılamış olacağız. Tabi teslime edilirken hazır gıda ve hijyen paketleriyle beraber bir daire insanlarımıza sunmuş olacağız. Burada ciddi bir travma yaşandı. Akşam zengin yattık sabah fakir kalktık, akşam tok yattık sabah aç kalktık. Dolayısıyla bu travmayı aşmamız lazım. O eski günlere dönmemiz gerekiyor. Onun için bizlerde burada hiçbir şeyi tüm ince detaylara girerek burada güzel bir mahalle kurduk. Burası özel projelendirildi ve prefabrik bir yapı, dolayısıyla her şeyiyle konforlu yaşanılabilir inşallah buraya gelindiğinde de o eski günlerde vatandaşlarımızın mutlu huzurlu günleri yakalayacağı bir mahalle olur. Tekrardan tüm Türkiye’ye ve bu bölgenin insanına geçmiş olsun diliyorum. Burası ilk etapta 100 ailelik bir yapı, bunların üretimi özel üretimdir. Zaten birçok yerde AFAD tüm firmalara müdahale edip kendine çalıştırıyor. Bizlerde bu çalışmaları özel firmalarda yaptırarak montajını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bunları bitirmeye çalışıyoruz. 100 hanenin bir an önce buraya yerleşmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.