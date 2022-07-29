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Osmancık’ta orman yangını

Çorum’un Osmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Çevre 29.07.2022, 16:07
Osmancık’ta orman yangını

Çorum’un Osmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Osmancık’a bağlı Çampınar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Çampınar köyü Derealan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köy sakinlerinin yangını erken fark etmesi ile bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı itfaiye araçları sevk edildi. Köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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