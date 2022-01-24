Son Dakika
Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.
Osman Gazi Köprüsü’nde kış lastiği tedbiri
Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul istikametine giden araçlara kış lastiği zorunluluğu getirildiği bildirildi.
Çevre 24.01.2022, 20:13
Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul istikametine giden araçlara kış lastiği zorunluluğu getirildiği bildirildi.
Konuyla ilgili Yalova Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Kış tedbirleri nedeniyle yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bölgemizde ve İstanbul da devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Osmangazi Köprüsünden İstanbul istikametine gidişler sadece kış lastiği olan binek araçlara açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.