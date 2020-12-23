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Ortaya çıkan ağaçlar, yaşanan kuraklığı ortaya koydu

Tokat'ta kulaklık nedeni ile su seviyesinin kıyıdan yaklaşık 70 metre çekildiği gölette, yakın bir tarihe kadar gölün altında kalan ağaçlar su yüzeyine çıktı.

Çevre 23.12.2020, 13:16
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Ortaya çıkan ağaçlar, yaşanan kuraklığı ortaya koydu

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel Beldesi Akın köyünde bulunan gölette yağışların azalması sonucu kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Yaklaşık 25 yıl önce yaptırılan gölette son yılların en düşük su seviyesi yaşanıyor. Su seviyesinin kıyı şeridinden yaklaşık 70 metre çekilmesi ile göletin ortasında bulunan ağaçlar gün yüzüne çıktı. Birçok çeşit kuş türünü barından gölette yaşanan kuraklık ise çiftçileri endişelendiriyor. Su seviyesindeki düşüş havadan görüntülendi.

Göletteki balıklar tehlikede

Akın Mahallesi Muhtarı Mahmut Delioğlan, geçen yıla göre gölette su seviyesinin daha çok çekildiğini söyledi. Yurt genelinde olduğu gibi köylerinde de kuraklık yaşandığını belirten Muhtar Delioğlan, suyun kıyı şeridinden 70 metre kadar çekildiğini ifade ederek, “Kıyı seviyesinden çekilen suyun derinliği de 15-20 metre civarında düştü. Suyumuz hiç yok denecek kadar düştü. Balıklar tehlikeye girdi. Hayvanlarımızın su içeceği kapasite kalmadı. Bölgedeki yaban kazları da bu durumdan etkileniyor” dedi.

Güzelce barajında başlatılan kanal çalışmasını tamamlanarak gölete su verilmesini beklediklerini dile getiren Muhtar Delioğlan, “Göletimizi yağışların olduğu yıllarda tamamen doluyordu. 50-60 bin hektar tarım arazisi sulanıyordu. Bu alan 15 bin hektara kadar düşmeye başladı. Göletin eski durumunu bilenler bu manzarayı gördüklerinde şaşırıyorlar. Yaklaşık 25 yıl önce yapılan göletimizde sular aşarı şekilde çekildi. Türkiye genelindeki kuraklık bizi de etkiledi” diye konuştu.

Barajdan gölete su verilmesini istiyorla


Akın Köyü Sulama Birliği Kooperatifi Başkanı Şevket Delioğlan ise 7-8 köye su veren göletin kuruduğunu söyledi. Yağışların olmaması nedeni ile sorun yaşadıklarını belirten Delioğlan, Güzelce barajından göletlerine kanalla su bağlanmasını beklediklerini ifade ederek “Yağışların olmamasından dolayı ekin ekemeyecek durumdayız. Biran evvel Güzelce barajından kanalla buraya su bağlanmasını istiyoruz. Göletin ortasındaki ağaçlar hiç görünmüyordu tamamen su ile kaplı idi. Yağış olmadığından dolayı suların çekilmesi ile birlikte ağaçlarda ortaya çıktı. Balıklar da çiftçimizde mağdur durumda” diye konuştu

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