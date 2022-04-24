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Ortalarına aldıkları yavruları korumak için durdukları şekil şaşkına çeviriyor

Madagaskar’da endemik bir tür olan lemurların yeni doğan yavruları korumak ve ısıtmak amacıyla birbirlerine sokularak saatlerce o şekilde kalması görenlerin dikkatini çekiyor.

Çevre 24.04.2022, 11:32
Ortalarına aldıkları yavruları korumak için durdukları şekil şaşkına çeviriyor

Madagaskar’da endemik bir tür olan lemurların yeni doğan yavruları korumak ve ısıtmak amacıyla birbirlerine sokularak saatlerce o şekilde kalması görenlerin dikkatini çekiyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içerisinde 300’ün üzerinde tür, 3 binin üzerinde hayvan ve bitkiyi barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde farklı lemur türleri bulunuyor. Doğal yaşam ortamlarına en yakın şekilde bakımları yapılan lemurlar, burada da doğada olduğu gibi sürekli birlikte geziyor. Lemurlar, hal ve hareketleriyle de ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. Kalabalık lemur grubuna geçtiğimiz aylarda dahil olan iki yeni yavru da annelerinin göğsünden bir an olsun inmiyor.

"Gebelikleri 4 buçuk ay sürüyor"

Lemurların parkta da doğada olduğu gibi geniş bir grup halinde yaşadıklarını belirten Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Biyoloğu Pınar Çağtaş, "Kendileri hepçiller, yani beslenmeleri meyve, sebze ağırlıklı. Hayvansal protein de alıyorlar. Şu an üreme dönemindeler. İki tane yavrumuz doğdu. Yavrular bir süre zamanı annelerinin göğsünde süt emerek geçirecekler. Daha sonra yavaş yavaş annelerinin sırtına çıkmaya başlayacaklar. İki haftadan sonra yavaş yavaş katı gıdayla tanışmaya başlayacaklar fakat 5 aylık olana kadar süt içmeye devam edebiliyorlar. Gebelikleri 4 buçuk ay sürüyor. Anaerkil bir topluluk yani grup dişi hakimiyetinde yönetiliyor. Burada çok yönlü bir beslenme diyeti uyguluyoruz. Meyve, sebzeleri var. Bitkisel ve hayvansal proteinle bu beslenmeyi destekliyoruz. Özellikle üreme döneminde vitamin ve mineral takviyeleriyle annenin süt üretimini ve yavrunun düzgün gelişmesi için takviyelerimizi de yapıyoruz. Doğadakine uygun bir beslenme diyeti uyguluyoruz. Şu an 13 tane halka kuyruklu lemurumuza ek olarak iki tane de bebeğimiz aramıza katıldıktan sonra 15 tane halka kuyruklu lemurumuz oldu. İki tane siyah lemurumuz var. Üç tane kızıl yakalı lemurumuz var. Dört tane siyah beyaz lemurumuz mevcut. Çok sosyal bir grup. Gündüzleri aktifler hem de iletişimleri çağrılar ve seslerle olduğu için ziyaretçileri çok cezbediyorlar. O yüzden lemurlara ilgi güzel" dedi.

"Yavruları sıcak tutmak amacıyla birbirlerine sokularak duruyorlar"

Lemurların sosyal hayvanlar oldukları için ve gruplar halinde yaşadıkları için birbirleriyle olan iletişimlerinin ve bağlarının çok kuvvetli olduğunu vurgulayan Çağtaş, "Özellikle üşüdükleri zaman veya yavruları sıcak tutmak, korumak amacıyla birbirlerine sokuluyorlar. Yavru bakımını ablalar da üstleniyor. Bir önceki jenerasyon ablalar, yavru bakımlarında görev alabiliyorlar. Yavruları yalıyorlar, temizliyorlar ve ilgileniyorlar. Anneye bu konuda yardımcı olabiliyorlar. Biz yavruya yaklaşamıyoruz. Hem yavruyu hem anneyi tedirgin etmek veya strese sokmak gibi bir amacımız da yok. Anne zaten yavrunun bakımını dört dörtlük sağlıyor. Biz sadece onlar için güzel bir yaşam ortamı, doğala en yakın yaşam ortamını sunarak beslenme programlarını da yine yavruya ve anneye göre ayarlayarak elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.

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