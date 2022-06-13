Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz’de ‘çok kuvvetli yağış’ uyarısı yaptı.

Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, “Orta Karadeniz’de beklenen çok kuvvetli yağışlara dikkat” başlıklı uyarısında şu ifadelere yer verdi:

“Orta Karadeniz’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun’un iç kesimleri ( Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı), Ordu’nun güney batı (Akkuş, Kumru, Çaybaşı ve Aybastı) kesimleri, Tokat’ın kuzeyi ( Erbaa, Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye) kesimleri, Amasya’nın kuzey (Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova, Taşova) kesimlerinin yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. (51-75 kg/m2), Sel, su baskımı, heyelan, yıldırım yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Samsun’un doğu kıyı ilçeleri ve Ordu’nun kıyı ilçelerinin iç kesimlerinde meydana gelen yağışlardan dolayı yer yer sel ve su baskınlarının görülebileceği ihtimaline karşı ilgili ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”

Uyarının geçerlilik periyodunun 13 Haziran Pazartesi 14.00-23.30 saatleri arası, muhtemel risklerin de ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum ve benzeri durumlar olduğu bildirildi.