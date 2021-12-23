banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolarda sert düşüş sürüyor!
Dolarda sert düşüş sürüyor!
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!
Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!

Ormanlık alandaki temizlikte koltuk, televizyon çerçevesi ve poşet içerisinde hayvan parçaları çıktı

Antalya’ya Ukraynalı bir kadının çağrısı üzerine bir araya gelen yerli ve yabancı vatandaşlar, ormanlık alan içerisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada koltuk, televizyon çerçevesi ve poşet içerisinde hayvan parçalarının çıkması büyük tepki çekti.

Çevre 23.12.2021, 10:23
Ormanlık alandaki temizlikte koltuk, televizyon çerçevesi ve poşet içerisinde hayvan parçaları çıktı

Antalya’ya Ukraynalı bir kadının çağrısı üzerine bir araya gelen yerli ve yabancı vatandaşlar, ormanlık alan içerisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada koltuk, televizyon çerçevesi ve poşet içerisinde hayvan parçalarının çıkması büyük tepki çekti.

Muratpaşa ilçesinde 14 yıldır yerleşik olarak yaşayan Ukraynalı Viktoria Babicheva, geçtiğimiz günlerde Antalya’nın ünlü falezlerinde turistlerin de katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayı sosyal medyada paylaşarak ‘temizlik’ çağrısı yapan genç kadın, kısa sürede çok sayıda destekçiye ulaştı. Viktoria Babicheva, geçtiğimiz günlerde tekrar bir çağrı daha yaparak Lara bölgesinde bulunan ormanlık alan içerisinde temizlik çalışmasına öncülük etti. Etkinliğe yerleşik yabancılar ve Türk vatandaşları da destek verdi.

Koltuk, televizyon çerçevesi de çıktı

Yapılan çalışmada ormanlık alan içerisinden onlarca çöp poşeti dolusu çöp toplandı. Toplanan çöpler arasında koltuk, televizyon çerçevesi ve poşete sarılarak atılan bir hayvan parçalarının olması büyük tepki çekti. Bulunan tüm atıklar poşetlere konularak bir alanda toplandı. Daha sonra ise Muratapaşa Belediyesi ekiplerinin de destek vermesi ile alandan alınarak geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Yapılan etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirten Viktoria Babicheva, “Seyahat etmeyi çok seviyorum. Birçok ülkeye gittim. Türkiye benim için en güzel ülke. Türkiye’yi çok seviyorum. Birçok orman alanı çok kirli. İnsanlar çöplerini atıyorlar. Hep aynı sorun ile karşılaşıyorum. Yıllar içerisinde biz kendi başımıza çöp topladık. Bu konu giderek önemli hale geliyor. Türk vatandaşları da bize destek veriyor. Birlikte parkları ve ormanları temizliyoruz. Sorumluluğu kendi ellerimize almamız gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız dünyadan biz sorumluyuz" dedi.

Bölgeye yaşayan bir vatandaş ise, "Buraları 10 defa temizliyorum. Geliyorlar buraya içki muhabbet ediyorlar. Temizleyenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8