Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sisin beyaza bürüdüğü ormanlık alanlarda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Tepebaşı ilçesine bağlı yaklaşık bin 200 rakımlı Bozdağ, Tandır ve Yarımca mahallelerinde ormanlık alanlar beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen ağaçlar, sabah saatlerinde sisin de etkisini göstermesiyle birlikte görsel şölen oluşturdu. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Eskişehir genelinde hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.