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Ormanlık alanda bulunan yaralı vaşak koruma altına alındı
ORMANLIK ALANDA BULUNAN YARALI VAŞAK KORUMA ALTINA ALINDI
Çevre 31.08.2020, 15:21
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Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Çayıralan ilçesinde vatandaşlarca yaralı ve baygın halde bulunan yavru vaşak, tedavi altına alındı. Vatandaşlarca tedavi edilmek üzere Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen yavru vaşağın ilk belirlemelere göre bir ayağının çıktığı öğrenildi.
Yozgat’ta ilk kontrolleri yapılan yaralı vaşak yavrusu, görevlilerce Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılacak olan tedavinin ardından yavru vaşağın doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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