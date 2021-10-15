Ormanları koruyacak 86 bin gönüllü aranıyor

Ankara Kızılcahamam’da Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"nın kapanış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “2022 yılı mayıs ayına kadar sürecek bir kampanya başlatıyoruz. Şu an 14 bin olan orman yangını söndürme gönüllü sayımızı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

13 Ekim’de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in açılış konuşmaları ile başlayan Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı sona erdi. 3 gün süren çalıştayda yangın öncesi eğitim ve önleyici faaliyetler, yangına dayanıklı ormanların planlanması, mevcut ormanların korunması ve bakımı, orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yanan alanların yeniden orman haline getirilmesi ile Akdeniz Ülkeleri Yangın Birliği’nin kurulması gibi ana başlıklar ele alındı. 370 katılımcının yer aldığı çalıştay sonrası sonuç bildirgesi yayınlandı. Çalıştay kapsamında 9 ana çalışma grubu tarafından yapılan müzakerelerde, toplam 135 karar ve 217 eylem önerisi değerlendirilerek karara bağlandı. Çalıştayda alınan en önemli kararlardan biri de orman gönüllülerinin sayılarının artırılmasına yönelik kampanya çalışmaları oldu.

“Sayımızı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz”

Çalıştayın son günü kapanış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Orman yangınlarında sağlığı yerinde olan genç vatandaşlarımızın bir eğitim aldıktan sonra yangına karşı dayanıklı ekipmanlar ile birlikte yangınlara müdahale etmesinin daha doğru olması gerektiğini düşünüyoruz. Orman yangınlarını gönüllü olarak söndürmek için 14 bin vatandaşımız bize gelerek eğitim aldılar. Bu gönüllülerimize yakın bölgelerinde yangın olduğu zaman cep telefonlarına kısa mesaj gidiyor. 2022 yılı mayıs ayına kadar sürecek bir kampanya başlatıyoruz. Şu an 14 bin olan orman yangını söndürme gönüllü sayımızı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Buradan sağlık sorunu olmayan vatandaşlarımızı orman gönüllüsü olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.