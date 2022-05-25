banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
LPG'ye zam kapıda!
LPG'ye zam kapıda!

Ormanlarda böcek savaşları başladı

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2017 yılında faaliyete geçirilen Biyolojik Mücadele Laboratuvarları Manisa’daki ormanları zararlılardan korumaya devam ediyor. Bu yıl bin anaç calosomadan elde edilen 16 bin 500 calosoma böceği, çam kese böcekleriyle savaşmak üzere doğaya salınırken, 2017 yılından bu yana sadece Manisa merkezde 80 bin calosoma böceğinin doğaya bırakıldığı ve projenin Belçika gibi ülkelere de örnek olduğu açıklandı.

Çevre 25.05.2022, 10:55
Ormanlarda böcek savaşları başladı

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2017 yılında faaliyete geçirilen Biyolojik Mücadele Laboratuvarları Manisa’daki ormanları zararlılardan korumaya devam ediyor. Bu yıl bin anaç calosomadan elde edilen 16 bin 500 calosoma böceği, çam kese böcekleriyle savaşmak üzere doğaya salınırken, 2017 yılından bu yana sadece Manisa merkezde 80 bin calosoma böceğinin doğaya bırakıldığı ve projenin Belçika gibi ülkelere de örnek olduğu açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hayata geçirilen ve Manisa’da da Orman İşletme Müdürlüğünce 2017 yılında kurulan ‘Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’ doğanın korunmasına büyük katkı sağlıyor. Bu laboratuvarlarda üretilen calosoma böcekleri ile kızılçam ağaçlarında kurumuş ağaç görüntüsü oluşturan çam kese böceklerine karşı biyolojik olarak mücadele ediliyor. Çam kese böceklerinin oluşturduğu kurumuş ağaç görüntüsü haziran ayında ağaçların kendini yenilemesiyle birlikte yerini yeni filizlere bırakırken bu durum ağaçların gelişimlerini bir süreliğine yavaşlatıyor. Kızılçam ağaçlarına zarar veren ve temas edildiğinde insanlarda da alerjiye neden olan Çam Kesme Böcekleri, Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’nda üretilen Terminatör böcekler (Calosoma) sayesinde büyük oranda azalıyor. 5 yıldan bu yana Manisa merkez, Demirci, Gördes, Salihli ve Akhisar ilçelerindeki laboratuvarlarda calosoma üretimi gerçekleştirilirken sadece Manisa merkezde 80 bin calosoma doğaya salındı. Bu yıl ise, Manisa’da bin calosoma böceğinden 16 bin 500 colosoma böceği elde edilerek doğaya salınımı gerçekleştirildi. Proje ile doğadaki zararlılarla mücadelede biyolojik yöntemlerle korunma sağlanırken, aynı zamanda da Belçika gibi önemli ülkelere de örnek oldu.

İnsan sağlığı da korunuyor

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, biyolojik mücadelenin önemine dikkat çekildi. Çam kese böceklerinin hem çam ağaçları için zararlı olduğu hem de teması halinde insanlarda alerjiye sebep olduğu gerekçesiyle colosoma böceklerinin bu sorunları ortadan kaldırmada büyük öneme sahip olduğu ifade edildi.

Ormanlarda biyolojik mücadele sürüyor

Manisa Orman İşletme Müdürlüğünce Calosoma böceklerinin laboratuvar süreçleri hakkında yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: “Doğada var olan calosoma böcekleri toplanarak laboratuvarlara getiriliyor. 20 dişi 20 erkek olmak üzere kutulara yerleştiriliyor. Burada meydana gelen yumurtalar görevlilerimizce ayrı kutulara alınıyor. Bir süre sonra yumurtadan çıkan yavru calosomalar yine ayrı kutulara konuluyor. Bundan sonraki süreçte besleme aşaması başlıyor. Calosomaların hayatta kalabilmeleri için tırtıl yem olarak kullanılıyor. Tırtıl ile beslenen yavru calosomalar, burada 5-6 santimetre ulaştığında doğayla buluşmak üzere toprağa salıyoruz. Toprağa koyduğumuz calosomalar 1 saat içerisinde toprağın altına iniyor ve bir hafta toprak altında kalıyor bu sürece de pupo dönemi diyoruz. Bir hafta toprak altında kalan calosomalar, çam kese böcekleriyle mücadele etmek için toprak yüzeyine çıkıyorlar ve çam ağaçlarına tırmanarak, çam kese böcekleriyle savaşıyorlar. Yapılan tüm işlemler sonrasında hem doğa hem de insanların korunması biyolojik yöntemlerle sağlanmış oluyor. Yaklaşık 5 yıl boyunca hayatta kalan bu böcekler ormanlarımızı korumada büyük öneme sahip. Bu yüzden ormanlarımızı korurken biyolojik yöntemleri kullanmaya devam edeceğiz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık