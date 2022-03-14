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Ormanın hayaletini görüntülemek için 250 saatlerini harcadılar

Sivas’a belgesel çekmek için gelen yönetmen Burak Doğan Soysal ve ekibi, ormanın hayaleti olarak adlandırılan vaşakları çekebilmek için 250 saat zaman harcadı.

Çevre 14.03.2022, 10:36
Ormanın hayaletini görüntülemek için 250 saatlerini harcadılar

Sivas’a belgesel çekmek için gelen yönetmen Burak Doğan Soysal ve ekibi, ormanın hayaleti olarak adlandırılan vaşakları çekebilmek için 250 saat zaman harcadı.

Çekimleri tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek olan “Anadolu Kadim Doğa’’ isimli belgeselin 3 yılda tamamlanması planlanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parkların izni ve desteğiyle çekilen belgeselde Türkiye’de ki 5 farklı habitat ve içerisinde ki hayvanlar, memeliler, kuşlar, bitkiler ve jeolojik oluşumlar belgelenecek. Bir bölümü de Sivas’ta çekilen belgeselde Hafik ve Tödürge göllerinde ki sulak alanlar, su kuşları ve Sivas’ın sert iklimine dayanıklı, ormanın hayaleti diye tabir edilen vaşaklar yer alıyor. Yönetmen Burak Doğan Soysal ve ekibi belgeselin Sivas’ta çekilecek olan ayağı için geçtiğimiz günlerde kent merkezine gelerek çekimlere başladı. Ekip, kürk yapısını arazide adeta kamuflaj olarak kullanan vaşakları yaklaşık 250 saat süren bir çalışmayla görüntüleyerek belgelemeyi başardı.

“Planladığımızdan fazla görüntü aldık”

Yönetmen Burak Doğan Soysal, bu seyahat için planladıklarından fazla görüntü aldıklarını belirterek, “Sivas’a gelmemizin birkaç sebebi vardı. Projenin başından beridir ekibimizde yer alan Mustafa Aslan Sivaslı ve bölgeyi çok iyi biliyor. Bir süredir de buradaki vaşaklarla ilgili de çok ciddi belgeler elde etmişti. Hem vaşakları belgelemek için hem de bu vaşağın yaşadığı habitatı, dağları belgelemek için Sivas’tayız. Ama sadece vaşak değil belgesel projemizde Hafik ve Tödürge gibi sulak alanlar ve burada ki su kuşlarının üremesi, yuva yapmaları bunlarda Anadolu Kadim Doğa belgeselinde yer alacak. Vaşak hayalet gibi bir hayvan, bulması çok zor ve çok büyük bir alanda yaşıyor. Vaşaklar içinde yaşadığı habitatla, kayalarla, bitki örtüsüyle, çok uyumlu bir desene sahip ve daha çok gece aktif bir tür. Görüntüledik istediğimiz kalitede istediğimiz kadar görüntü alamadık ama bu seyahat için planladığımızdan fazla görüntü aldık diyebilirim. Projenin bitmesine daha çok var. Çekimler devam ediyor, önümüzde ki dönemde farklı sezonlarda yine gelip burada vaşak görüntülemeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“70 bin kilometrenin üzerinde yol kat ettik”

Belgesel çekimlerinin 1 sene önce başladığını kaydeden Soysal, “Zorluyor ama doğa belgeseli bu şekilde çekiliyor. Hem araçla hem yaya olarak çok yol kat etmeliyiz. Belgesel çekimleri yaklaşık 1 sene önce başladı. Bu 1 senede 70 bin kilometrenin üzerinde yol kat ettik, 50’den fazla ilde çekim yaptık. Çok fazla eşyamız ve ağır ekipmanlarımız var. Ama vaşağın yaşadığı coğrafyada olduğu gibi her yere araçla ulaşmak mümkün değil. Bazen saatlerce yol yürümeniz gerekiyor. Bu işin doğasında bu var. Hayvanların olduğu yerlerde görüntü alabilmek için onların koşullarına uymamız lazım” dedi.

“250 saat kamuflajlı kaldık”

Belgesel ekibinden Murat Gezer de vaşağı görüntüleyebilmek için 4 kamerayla yaklaşık 250 saat kamuflajlı kaldıklarını söyleyerek, “Sivas jeolojisiyle beni çok etkiledi çünkü ben aslen jeoloji mühendisiyim. Buradaki kayalar özellikle Anadolu’nun oluşumu ile ilgili belli ipuçları veriyor. Belgeselde de bunlara değinmeye planlıyoruz. Vaşakta belki de sene başından beri bizi en fazla zorlayan canlılardan biri oldu. Çok uzun saatler kamuflajlı kaldık. Hayal ettiğim kadar görüntü alamadık ama daha fazla gelip daha fazla deneyeceğiz. Umarım sonraki seferlerde daha fazla görüntü alırız. Vaşak çekmek için 4 kamera günde ortalama 10 saatten yaklaşık 240-250 saat kamuflajlı kaldık. Ekip için yorucu oldu ama sürekli böyle çalıştığımız için birazda alışkınız. Sivas’ın havası da bizi zorladı. Zaman zaman kar yağdı, rüzgar esti ama vaşak böyle zorlu arazileri tercih ediyor. Çok mutluyum, benim olduğum noktada olmadığı için direk göremedim ama çekilen görüntüleri izledim. Vaşak beni heyecanlandıran türler arasında” ifadelerini kullandı.

“Daha önce defalarca vaşak görüntüledim”

Belgesel ekibinden Mustafa Aslan ise vaşağın güzel görüntülerini yakaladıklarını fakat yeterli olmadığını belirterek, “Yönetmen Burak Doğan Soysalın ekibindeyim. Burada daha önceden defalarca vaşak görüntülemiştim. Bunun üzerine de Burak abi ve ekibi vaşak görüntülemek için buraya geldiler. Yaklaşık 7 gündür buradayız. Çok fazla vakit geçirdik baya yol yürüdük. Karda kışta yol yürüdük. Vaşağın güzel görüntülerini yakaladık ama henüz yeterli değil. Çekim yapmaya devam ediyoruz. Umuyorum ileriki günlerde vaşak açısından daha güzel görüntüler elde edeceğiz” diye konuştu.

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