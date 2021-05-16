Ormanda doğan buzağıyı 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı

Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşayan Hüseyin Manav, ormanda kaybolan ve bir süre sonra bulunduğunda doğum yaptığı anlaşılan ineğinin buzağısını 5 kilometre mesafeden sırtında taşıyarak köye getirdi.

Bartın’ın Ulus ilçesi Eseler köyünde yaşayan Hüseyin Manav hayvanlarını otlamaları için kırsal alana saldı. Bir süre sonra hayvanlarına bakmaya giden Manav ve eşi, gebe olan ineklerinin kayıp olduğunu fark etti. Gebe ineği bulmak için ormanlık alan ve çevresinde saatlerce arama yapan Manav, yaklaşık 12 saat süren aramalar sonucu inek 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Manav, ineğini bulduğunda bir de sürprizle karşılaştı. Gebe olan ineğinin doğum yaptığını ve yeni doğan buzağının da annesinin yanında sağlıklı bir şekilde olduğunu gördü.

Yürümekte zorluk çektiği için yavru buzağıyı sırtına ceket ile bağlayan Manav 5 kilometre boyunca buzağıyı sırtında taşıdı. Manav’ın o zorlu yolculuğu köydeki komşuları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ormanda doğan buzağının kendileri için sürpriz olduğunu söyleyen Manav, “Sabahleyin buradan inekleri salıverince hanım oraya çıkınca bizim ineğin olmadığını fark etti. İnek gebeydi. Orada hayvanların içinde kayboluyor. Normalde diğer hayvanlardan ayrılmazdı. Kendini 5 kilometre ileriye atmış. Büyük Göğnükbaşı dediğimiz yere çıkmış. Orada pisliğinden bulduk bunu. Bu arkadaş orada yerde yatarmış. Anası da 2-3 metre uzaklıkta hem otluyor hem gözetliyor karanlıkta. Tabi acıkmış hayvan. Orada biraz oturduk. Sırtımızdan ceketleri çıkardık ip gibi yüklendik sırtımıza. Yukarıdan aşağıya tabi dikenlik ormanlık öyle geliyoruz. Biraz meydanlığa çıkınca birimiz yüklendi biraz aşağıya inince birader yüklendi. Öyle böyle dereye indik. Bu güzel kız işte böyle yaptı. Sürpriz yaptı bize” dedi.

Manav yeni doğan ve 5 kilometre boyunca sırtında taşıdığı buzağıya ’Akça’ ismini verdi.