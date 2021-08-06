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Orman yangınlarının külleri Tekirdağ’a kadar ulaştı

Orman yangınlarından gökyüzüne çıkan küller rüzgarın etkisiyle Tekirdağ’a kadar ulaştı.

Çevre 06.08.2021, 18:51
Orman yangınlarının külleri Tekirdağ’a kadar ulaştı

Orman yangınlarından gökyüzüne çıkan küller rüzgarın etkisiyle Tekirdağ’a kadar ulaştı.

Tekirdağ’da sabah saatlerinden bu yana gökyüzünün puslu olması merak konusu olurken, aynı zamanda şehirde gökyüzünden kül yağdı. Yanan ormanlardan gökyüzüne çıktıktan sonra yağan küller araçların, masaların ve sahilde oturan vatandaşların kıyafetlerinde biriktiği gözlenirken, yağan külün ise orman yangınlarından geldiği düşünülüyor.

Uzmanlardan yapılan açıklamada ise rüzgarların güneyden kuzeye doğru esmesi sebebiyle şehirde yağan küllerin Yunanistan’daki orman yangınları bölgesinden geldiği düşünülüyor.
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