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Orman yangınlarına teknolojik tedbir

Orman Genel Müdürlüğü yeni bir teknolojik altyapı kuruyor. Orman yangının muhtemel ilerleyişi modellendirilecek. Sistem müdahale için önerilerde bulunacak.

Çevre 05.10.2021, 10:27
Orman yangınlarına teknolojik tedbir

Orman Genel Müdürlüğü yeni bir teknolojik altyapı kuruyor. Orman yangının muhtemel ilerleyişi modellendirilecek. Sistem müdahale için önerilerde bulunacak.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı harita teknolojileri üzerinde çalışan Başarsoft Bilgi Teknolojileri ile “Orman Yangınlarıyla Mücadele Karar Destek Sistemi” kurulması için iş birliğine gitti. OGM’ye bağlı Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından işletilecek sistem, orman yangınlarına müdahale konusunda yeni bir dönem başlatacak. Başarsoft’un hazırladığı yazılımla İnsansız Hava Araçları (İHA) ya da yereldeki kaynaklardan (ORBİS vb.) gelen yangın ihbarlarının konum ve bilgileri sisteme entegre edilecek.

Sıcaklık, nem, rüzgâr yönü gibi meteorolojik veriler anlık takip edilip alevlerin yayılışı analiz edilecek. Ayrıca, Türkiye’nin orman yapısı haritalandırılacak, yangının muhtemeler ilerleyişi anlık modellendirilecek. Sistemin aralıkta devreye gireceğini belirten Başarsoft İcra Kurulu Başkanı (CEO) Âlim Küçükpehlivan “Bu yazılımla, yangınlara daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak bir harita altyapısını sunacağız” dedi.

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