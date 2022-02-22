Orman yangınlarına ilk müdahale süresi 12 dakikaya düştü

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, kullandıkları teknolojiler, aldıkları tedbirlerle orman yangınına ilk müdahale süresini 12 dakikaya kadar düşürdüklerini söyledi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınlarının söndürülmesinde yönetim ve müdahale etkinliğini arttırmayı hedeflediği tatbikat yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in Ilgaz Dağı Yangın Eğitim Merkezinden video konferans aracılığıyla, Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatına katılarak, bizzat koordine ettikleri tatbikatta arazözler için Yangın Görev Emri Sistemi ile yapay zeka ile çalışan kameralı Yangın ve Duman Tespit Uyarı Sistemi (OYİS) testleri yapıldı.

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda son teknolojileri kullanan ülkeler arasına girdiklerini belirterek, yangın sezonu öncesi ekiplerle koordineli şekilde çalışarak hazırlıkları tamamlamak ve eksikleri görmek amacıyla bu tatbikatların gerçekleştirildiğini söyledi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, sorumluluk alanlarında bulunan ormanların yangına birinci derecede hassas bir bölgede olduğunu belirterek, “Orman yangınlarına erken müdahale çok önemli. Bakanımızın ve genel müdürümüzün destekleriyle kullandığımız teknolojiler, aldığımız tedbirler ve ekiplerimizle birlikte yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya kadar düşürdük. Amacımız bu süreyi daha da aşağıya çekmek. Orman yangınlarının önlenmesi için sadece yaz aylarında değil yıl boyunca çalışmalar ve tatbikatlar yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızın performanslarını test ederken bir yandan da eksiklerimizi görüyoruz. Keşke yangınlar hiç olmasa, ama orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı. Bilgimizi ve tecrübelerimizi paylaşarak az hasarlı ve az yangınlı bir yıl geçirmeyi diliyoruz. Bütün çabamız tek bir ağaç daha yanmasın, tek bir can daha yok olmasın" dedi.

Yapılan tatbikata Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, OYM Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları, Adana Orman İşletme Müdürü Mesut Serter, işletme şefleri, şube mühendisleri, teknik elemanlar, arazözlerle birlikte yangın işçileri katıldı.