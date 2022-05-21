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Orman yangınında telef olan kaplumbağanın görüntüsü zabıta personelinin yüreğini dağladı
Hatay’ın Belen ilçesinde çıman orman yangınında telef olan kaplumbağanın görüntüsü zabıta personelinin yüreğini dağladı.
Çevre 21.05.2022, 18:48
Hatay’ın Belen ilçesinde çıman orman yangınında telef olan kaplumbağanın görüntüsü zabıta personelinin yüreğini dağladı.
Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler arasında yer alan Belen Belediyesi zabıta ekipleri yangından kaçamayarak telef olan kaplumbağayı görünce, “Yangında sadece ağaçlarımız yanmıyor, bu hayvanların vebalinde yanarsınız inşallah" diyerek duygularını dile getirdi. Sabotaj iddialarının ve bir görgü tanığının olduğu yangınla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.