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Orman yangını şüphelisi, başka bir ormanda yine tiner şişesiyle yakalandı

Bilecik’te bir ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, başka bir ormanlık alanda zabıta ekiplerinin dikkatiyle yine üzerinde tiner şişesiyle yakalandı.

Çevre 04.08.2021, 11:28
Orman yangını şüphelisi, başka bir ormanda yine tiner şişesiyle yakalandı

Bilecik’te bir ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, başka bir ormanlık alanda zabıta ekiplerinin dikkatiyle yine üzerinde tiner şişesiyle yakalandı.

Bilecik’te geçtiğimiz gün yaşanan orman yangını zamanında müdahale ile büyümeden söndürülmüştü. Yangın alanında üzerinden tiner şişesi çıkarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde başarılı işler yapan zabıta ekipleri Kent Ormanı’nda yangınlara karşı önlem amacıyla devriye atıyordu. Ormanlık alanda yere oturmuş ve birtakım şeyler yapan bir şahsı gören ekipleri hemen yanına gitti. Şahsın geçtiğimiz gün Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Gülümbe Köyü Aptalderesi Mevkiinde çıkan orman yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan Erkan A. (43) olduğu anlaşıldı. Durumu hemen polise haber veren ekipleri şahsın ablukaya aldı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri şahsın üzerinde bir pet şişe içinde tiner çıktı. Ekipleri şahsı gözaltına alırken, Gülümbe köyündeki yangın bölgesinden şahsın üzerinden pet şişe içinde tiner çıkmıştı.
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