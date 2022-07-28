Orman yangını günlerce sürmüş, 7 kişi can vermişti... Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz’da çıkan ve 10 gün süren orman yangınında yanan 59 bin 865 bin hektarlık alanın yüzde 90’ı ağaçlandırıldı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yüzde 10’luk kesimdeki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve Manavgat’ın 4-5 yıl içinde yeşil örtüsüne kavuşacağını bildirdi.

Manavgat’ta geçtiğimiz yıl 28 Temmuz’da başlayan yangın, kuru ve rüzgarlı havanın etkisiyle büyüdü ve 6 Ağustos’ta kontrol altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen yangında 59 bin 865 bin hektarlık alan, evler, hayvanların yanı sıra 2’si orman teşkilatından 7 kişi hayatını kaybetti.

Yangın sonrası Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yanan alanların rehabilitasyonu için çalışmalara başlandı. Yanan alanların temizlenmesi sonrası bölgede hem fidan dikimi hem tohumlama hem de doğa gençleştirme yöntemleri uygulandı. Yüzde 90 oranında dikim çalışmalarının tamamlandığı Manavgat’ta, kalan sarp ve kayalık alanlardaki çalışmalarının ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Bölgedeki yanan alanlar ve ağaçlandırma çalışmaları dron ile görüntülendi. Kızılçam fidanlarının ise boylarının 1 karışı aştığı görüldü.

"Tekrar Manavgat’ı yeşil olması için imar edeceğiz"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen yıl 28 Temmuz’da başlayan ev 6 Ağustos’a kadar devam eden Manavgat, Gündoğmuş Akseki ve Alanya ilçelerini kapsayan geniş bir orman yangının olduğunu hatırlattı. Bu 4 ilçede toplam 59 bin 865 hektar alanın yandığını aktaran Dikici, 2’si orman teşkilatından olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 59 bin 865 hektar alanı planladıklarını aktaran Dikici, “30 bin hektarı tabi tensille orman haline getirilecek. 16 bin hektarı da taşlık kayalık ulaşılamayacak alanlardı. Bunları da tabiata yenilenmesi için tabiata ayırdığımızı alanlarda bunlara da tohum takviyesi yapıyoruz. 14 bin hektar alanı da suni tensille gençleştirecektik. Suni tensille gençleştireceğimiz alanların bir kısmını tohumladık, oradan tohumla gelenler oldu. 5 bin hektar civarında diktik, 6 bin hektarlık alanında sürüm yapacağız. Ağaç dikme mevsimimiz sonbahardır. Tekrar Manavgat’ı yeşil olması için imar edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Yüzde 90’a geldik"

Yangının yaralarını sarmak için hemen çalışmalara başladıklarını bildiren Dikici, “Ormancılık yönünden önce alanı planladık, ’Ne kadar alan yandı, ne yaparız da yeşil alan getiririz?’ diye çalıştık. Allah’a şükür ağaçlandırma çalışmalarında yüzde 90’a geldik. Yüzde 10’luk kesimde çok sarp tabiata bırakacağımız o alanlarda 30 bin hektar tabi tensil planlamıştık. Yaklaşık 25 bine yakın tabi tensili tamamladık. Buraya 1 milyon 650 bin fidan diktik. Geriye kalan suni tensillerin üzerinin temizliği bittiği için ihaleye çıkıldı, saha temizliklerine, sürümlerine başladık, sonbaharda da onların dikimlerini tamamlayacağız. Yeniden yeşil 4 ilçe için çalışmalarımızı bu yıl sonunda bitireceğiz” diye konuştu.

"Köylülerimiz iki yıl içinde yeniden defne üretimlerine başlayacak”

Yeşillendirme çalışmalarının vatandaşların görememesinde yakınan Dikici, “Kış mevsimi yağışlı geçtiği için çok güzel çimlenme oldu. Bu yazı atlattıktan sonra kuraklıktan nerelerin etkilendiğine bakacağız. Yıl sonu itibariyle çalışmalarımızı bitireceğiz. Çok güzel fidanlarımız geldi. Köy kenarlarının uygun bölgelerine keçiboynuzu defne gibi gelir getirici olmasının yanında yangının köyle hızlı gelmesini engelleyecek bantlar oluşturuyoruz. Büyük defne alanlarındaki rehabilitasyon çalışmalarını tamamladık. Köylülerimiz iki yıl içinde yeniden defne üretimlerine başlayacak” dedi.

"4-5 yıl içinde yemyeşil olacak"

Yangının 3 ayağından bahseden Dikici, “Önleyici tedbirler, yangın çıktığında nasıl önlenir, yanan yerlerin yeniden orman haline getirilmesi. Rehabilitasyonda 3 yöntemimiz var. Tabi tensil dediğimiz yanan alanlardaki kızılçamın özelliği vardır, 300 derece sıcaklığın üzerinde bile içindeki tohumlar ölmez. Onlardan gelenler var, biz tohum olarak takviye yapıyoruz. Sahada çimlendirme oluşturup onları yetiştiriyoruz. İkincisi suni tensil, yani üzerinde ağaç olmayan bozuk orman kapalılığı olmayan tohum atamayacak durumdaki ormanlarda biz sürüyoruz dikiyoruz. Geçen sene yaklaşık 5 bin hektarını tamamladık. Önümüzdeki yaz mevsiminde süreceğimiz 6 bin hektarlık alanımız var. Bu arada tohumdan gelen ve gelmeyen yerleri tespit ettik. Takviyeler yaptık. İlerden bakıldığında vatandaşımız bunu göremeyebilir. 4-5 sene içinde Manavgat’ın yemyeşil olduğu görülecektir” diye belirtti.

"Hava araç sayımız arttı"

Antalya’da uçak ve helikopter sayısının arttığını kaydeden Dikici, “24 saat havadan gözetleme yapan İHA’mız var. 4 tane Air Tractor uçağa sahibiz Karain’de duruyor. İki tane 10 tonluk su atabilen helikopterimiz var, birisi merkezde, biri Manavgat’ta. Bunun haricinde iki adet gece uçabilen yarasa helikopter diye isimlendirilen helikopterimiz var. 5 tanede 2,5 tonluk su atabilen, merkezde Kaş’ta, Kumluca’da, Alanya ve Manavgat’ta konuşlanmış helikopterimiz var. Trabzon ve Giresun’dan 11 tane arazöz ekipleriyle takviye olarak geldi. Genel Müdürlüğümüz işçi alımı yaptı. 200 tane karadan yangına müdahale edebilecek araca sahibiz. 14 dozer tırların üzerinde bekliyor. Kepçe, greyderimiz var” ifadelerine yer verdi.

"Personel teyakkuzda"

Dikici, Antalya Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 bin 400 personelin, 10 gündür süren kurak ve rüzgarlı hava nedeniyle teyakkuzda olduklarını ve tamamen çıkabilecek yangınlara odaklandıklarının altını çizdi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın tüm çalışmalara destek olduğunu vurgulayan Dikici, ormanlara giriş çıkışların yasaklandığını hatırlattı. Orman yangınlarının sebeplerinin yüzde 90 ve üzerinde insan elinden kaynaklandığının altını çizen Dikici, vatandaş olarak dikkatli olunması halinde yangının çıkmadan engellenebileceğini ifade etti.

"49 gözetleme kulesi"

Yangın döneminde belirlenen piknik ve mesire alanları dışında ateş yakılmaması gerektiği uyarısını yapan Vedat Dikici, “Nemin yüzde 6’lara düştüğü bu sıcak havada en küçük bir dikkatsizlik, büyük bir yangına dönüşebilir. Tarla temizliği, kaynak işlerini mevsim sonuna erteleyelim. Hiçbir sebepten dolayı açık alanda ateş yakmayalım. En küçük bir ateşte 112, ya da 177’yi arayalım. Erken haberimiz olsun ki çabuk müdahale edelim. 49 yangın gözetleme kulemiz var, bunların 22 tanesinde 24 saat gözetmeye yapan kamera var hem dumana hem ateşe duyarlı. İHA’mız ile gözetliyoruz. Uçaklarımız kritik dönemde keşif uçuşları yapıyor. Bizde vatandaş olarak birbirimizi ikaz edelim ve yeşil örtümüz kaybolmasın” dedi.

Orman örtüsünün arttırılması ve korunması gerektiğinin altını çizen Dikici, ormanların sadece bir ağaç topluluğundan ibaret olmadığını kaydetti.

"Bu yıl 100’e yakın yangın çıktı"

Dikici, Antalya’nın şu ana kadar orman yangınlarında iyi gittiğini ve sezonu bu şekilde tamamlamayı umut ettiklerini dile getirdi. Orman yangınlarına karşı eylül ayının sonuna kadar dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Vedat Dikici, “Yangın mevsimi 31 Ekim’e kadar ama hava halleri çok önemli. İçinde bulunduğumuz kritik günler çok önemli. Bu dönemde bir yangın çıktığında büyüme ihtimali çok fazla. Rüzgar yoksa ve hava nemliyle çıkan yangını söndürmemiz kolay oluyor. Geçen yılla çıkan yangın sayısında çok fazla değişiklik yok. Kamuoyuna çok yansımıyor ama 100’ün üzerinde yangımız oldu şu ana kadar. Gidip söndürüyoruz. Büyüyen olmadı ama büyümeyeceği anlamına gelmez, o nedenle tedbiri elden bırakmayalım. Bu hava halleri devam ettiği sürece her yaz bu sıkıntıları yaşayacağız” diye konuştu.

"31 Ekim’e erteleyelim"

4 uçak, 9 helikopter, 200 arazözle bile bazen yangına yetişemediklerine değinen Dikici, “Buraya tedbir aldım, şu işimi yapayım demeyelim. Tarla temizliği, anız yakma, ormanın içindeki pikniklerimizi 31 Ekim’e kadar erteleyelim" dedi.

"Yanan alanlar imara açılmadı"

Bu yeşillenmeyi 18 bin hektar alanın yandığı Taşağıl bölgesinin durumu ile özetleyen Dikici, orada insan boyunu geçen bir ormanlık alanı oluşturduklarını kaydetti. Her yanan alandan sonra buraların imara açılma gibi söylentilerin olmasını eleştiren Vedat Dikici, “Anayasa maddesi ve orman kanunları belli, yanan alanlarda yapılaşmaya izin verilmez. Manavgat’ta bize yanan yerde imara açılan bir yer gösterilemez” ifadelerini kullandı.