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Orman Genel Müdürlüğü’nden farkındalık paylaşımı

Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Paylaşımda “Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma” ifadelerine yer verildi.

Çevre 01.08.2021, 22:55
Orman Genel Müdürlüğü’nden farkındalık paylaşımı

Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Paylaşımda “Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma” ifadelerine yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle bir paylaşım yaptı.

Paylaşımın açıklama kısmında “Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma. Lütfen destek ol, bu çağrı daha fazla insana ulaşsın” ifadelerine yer verildi.

Paylaşım kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
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