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Organik tarıma destek için organik gübre dağıtımı yapıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, organik tarıma destek amacıyla üreticilere organik gübre dağıtımı ve teşvik desteği vermeye devam ediyor.

Çevre 30.11.2021, 16:03
Organik tarıma destek için organik gübre dağıtımı yapıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, organik tarıma destek amacıyla üreticilere organik gübre dağıtımı ve teşvik desteği vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Dairesi’nin üretim odaklı projeleri arasında yer alan “Organik Tarım Projesi” tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında da üreticilere organik gübre dağıtılıyor. Bu kapsamda Bafra’da ve 19 Mayıs ilçesinde organik gübre dağıtımı yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Organik tarım insanlık adına çok önemli bir uygulama. Bu nedenle bizler tarımın her koluna destek vermek istiyoruz” dedi.

Yerelden kalkınma modelini hayata geçirmek için kırsal bölgelerde üretimi ve çiftçiyi destekleyen çalışmalara Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ediliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında oluyor. Organik gübre desteği ile de insan ve çevre dostu projeye imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi destekler ile de çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Desteklemeler kapsamında Bafra İlçesi Sürmeli Mahallesi Derneği’ne (SÜRDER) 100 adet, Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 100 adet ve 19 Mayıs ilçesinde de 79 adet olmak üzere organik gübre desteği verildi. Desteklerin diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.

“Tüm dünya adına önemli bir uygulama”

“Organik tarım insanlık adına, tüm dünya adına aslında çok önemli bir uygulama” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarımın her koluna destek vermek istediklerini vurgulayarak, “Bu kollardan bir tanesi de organik tarım. Büyükşehir Belediyesi olarak organik tarımın yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam edecektir. Organik gübre destekleriyle bir yandan üreticilerimizi organik tarım yapmaları noktasında desteklerken diğer taraftan da su havzalarımızı korumayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki yılda yaptığımız projeler ile her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize verimli ve kaliteli üretimler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında konuşan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz ise şunları söyledi:

“Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız bilinçsizce gerçekleşen tarım faaliyetlerinin önüne geçmektir. Bu amaçla da üreticilerimize organik gübre desteğimiz sürecek. Bitki ve hayvan atıklarından yapıldığı için gübreler tamamen doğa dostudur.”

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