Ordu’ya mevsimin ilk karı yağdı

Ordu’nun Kabadüz ve Mesudiye ilçelerindeki yaylalara mevsimin ilk karı yağdı.

Kent merkezinde dün gece etkili olan sağanak, yüksek kesimli yaylalarda sabaha karşı kar yağışına dönüştü. Kar yağışı sonrası Kabadüz ve Mesudiye ilçelerindeki Yukarıgökçe ve Çukuroba Yaylaları beyaza büründü. Bazı besiciler koyunları ile birlikte kar yağışına maruz kalırken, hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düştü.