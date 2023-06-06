Ordu’da sel tehlikesi nedeniyle taşımalı sistem eğitime 1 gün ara verildi
ORDU VALİSİ TUNCAY SONEL, SEL VE HEYELAN RİSKİNE KARŞI, OKULLARINA TAŞIMALI SİSTEMLE GELEN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİNE BİR GÜN ARA VERİLDİĞİNİ DUYURDU.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sel ve heyelan riskine karşı, okullarına taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimlerine bir gün ara verildiğini duyurdu.
Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sel ve heyelanlar sonrası Ordu ili için de sel ve heyelan uyarısı yapıldı, taşımalı sistemle okula gelen öğrencilerin eğitimlerine ise 1 gün ara verildi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik ihbara göre bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde tedbir amaçlı, 2 bin 223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.