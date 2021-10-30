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Ordu’da şaşırtan görüntü: Baks üzerine bina

Ordu’nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında ilginç görüntü ortaya çıktı.

Çevre 30.10.2021, 13:10
Ordu’da şaşırtan görüntü: Baks üzerine bina

Ordu’nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında ilginç görüntü ortaya çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinde sürdürülen kanalizasyon ve yağmur hattı çalışmaları sırasında geçmiş belediye dönemlerinde baks üzerine bina inşa edildiği ortaya çıktı. Daha önce derecik niteliğinde olan akarsuyun baks şeklinde kapatılmasının ardından üzerine iki katlı bina inşa edilmesi görenleri şaşırttı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinin 11 dere üzerinde kurulduğunu ve dereciklerin baks şeklinde kapatıldığını gördüklerini belirterek, “Baks üzerine bina inşa edildiğini ilk kez gördük. Bu olumsuz durumları düzelterek altyapıyı yeniliyoruz” diye konuştu.

2,5 yılda yoğun tempo

Bu arada Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2.5 yılda 19 ilçede 167 km’lik kanalizasyon hattı çalışmasını tamamlayarak hizmete aldı. Ayrıca Fen İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte koordineli çalışma yürüten OSKİ ekipleri, 19 ilçede toplam 88 km’lik yağmur suyu hattını tamamlayarak Ordu’nun altyapısını sağlamlaştırdı.

19 ilçede yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Başkan Güler, şu bilgileri verdi: “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizde sürdürdüğümüz yatırım çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Geride kalan 2,5 yılda 19 ilçemizde toplamda 167 km kanalizasyon hattı ile 88 km’lik yağmur suyu hattı ekiplerimiz tarafından tamamlanarak hizmete alındı. Aynı hız ve kararlılıkla ilçelerimizde yatırımlarımız devam ediyor. Bu rakamları geriye kalan 2,5 yılda daha da artırarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak gelişen ve büyüyen Ordu’muz için altyapıya büyük önem veriyoruz. Bunun içinde ekiplerimiz gece-gündüz çalışarak şehrimizi geleceğe hazırlıyor”

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