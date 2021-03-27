Ordu’da orman zararlılarına karşı predatör böcek

Ordu’da orman zararlılarının sebep olduğu tahribatların önlenmesi amacıyla böcek üretiliyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormanların sağlık durumunu takip ederek, zararlı böceklere karşı, doğaya uygun ve orman ekosistemini koruyan biyolojik mücadeleye ağırlık veriyor. Bu amaçla orman zararlıları ile mücadele amacıyla böcek üretiliyor.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü böcek laboratuvarında 18 bin adet predatör rhizophagus grandis yırtıcı Böceği yetiştiriliyor.

Aynı zamanda kabuk böcekleri ile mücadelede kapsamında 501 adet feromon tuzağı ve 2 bin adet kuş yuvası imal edildi.