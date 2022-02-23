Ordu’da menfezlerden çıkanlar hayrete düşürdü

Ordu’da dere yatakları ve menfezlerden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Ekiplerin yaptığı temizlik çalışmasında menfezlerden bisiklet, dev ağaçlar, araç lastikleri, taş yığınları ve büyük çaplı molozlar çıktı.

Ordu’da başlattığı altyapı seferberliği ile kentin sağlam temeller üzerinde yükselmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu kalıcı çözümlerle sorunları ortadan kaldırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipler tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçe merkezlerinden geçen dere yatağı menfezleri ve yağmur suyu hatlarında genel temizlik çalışması başlatıldı.

Menfezlerden dev ağaçlar ve bisiklet çıktı

Altınordu ilçesinin merkezinden geçen 11 dere menfezinde yapılan temizlikte ortaya çıkan manzara ise hem vatandaşları hem de ekipleri şaşkına çevirdi. Menfezlerden dev ağaçlar, araç lastikleri, bisiklet, taş yığınları ile büyük çaplı molozlar çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Altınordu ilçesi yağmur suyu hatları ve menfezlerde yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Alp yaptığı açıklamada, “Şu an Altınordu ilçesinden geçen Hamam Deresi’nin denize yakın olan bölümünden bir kapak açtık. Boztepe’den gelen hattın içerisini moloz ve ağaçların tıkadığını gördük. Bel kalınlığındaki ağacı, baksı içerisinde parçalayarak çıkaracağız. Belediye önündeki su baskınlarının da bundan dolayı oluştuğunu gördük” dedi.

"Su baskınlarının önüne geçilecek"

Yapılacak çalışmayla su baskınlarının önüne geçileceğini ifade eden Alp, “Daha önce de kanal temizleme makinesiyle birlikte şehrimizin muhtelif noktalarındaki dere ve yağmur suyu geçişlerinin olduğu noktalarda temizlik çalışmaları yaptık. Tüm şehrin altyapı hatlarını 2 metreye 2 metre bakslar ve 200’lük borular yerleştirmek suretiyle rahatlattık. Aynı zamanda kapalı geçilen Subaşı, Zaferi Milli ve Fındık Yatağı derelerindeki gerekli temizlikleri yaptık. Şimdi ise Hamam ve Aziziye Deresi’ndeki çalışmalar, şehrimizde aşırı yağışlara bağlı olarak oluşan su baskınlarının önüne geçecek, tüm şehrin geleceğini rahatlatacak” diye konuştu.